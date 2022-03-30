الشيف بوراك يتلقّى عرض شراكة من كريستيانو رونالدو.. فهل يقبل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّر الشيف التركي الشهير بوراك مفاجأة عندما أعلن عن شراكة ستجمعه مع لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو خلال مشاركته في “لقاءات الجيل الجديد من ريادة الأعمال الرقمية”.

وقال الشيف التركي الشهير إنّه تلقّى العام الماضي عرض شراكة من رونالدو خلال تواجده في مدريد كضيف على الدوري الإسباني، موضحاً أنّ العرض هو افتتاح مطعم في لندن مع رونالدو، مشيراً إلى أنّ الافتتاح سيكون في شهر تشرين الثاني المقبل وأنه لا يستطيع تقديم مزيد من المعلومات لأن حفل الافتتاح سيتضمن مفاجأة رائعة.

وسبق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن زار مطعم الشيف بوراك في دبي وتناول الطعام والتقط معه صوراً.

من حهة أخرى، يستمر الشيف بوراك بنشر مقاطع فيديو استعراضية لمهاراته في تقطيع الطعام والخضار، وبعد أن أبدى مهارة في تقطيع الخضار في الجو، إلا أنه هذه المرة نشر فيديو وهو يقطّع الخيار تحت الماء.