الملكة إليزابيث تشارك في احتفال تأبين الأمير فيليب.. أول ظهور بعد الوعكة الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إلغاء التزامات عدة في الأشهر الأخيرة لأسباب صحية، حضرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الثلثاء احتفال تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب.

وقامت الملكة التي تحتفل بعيد ميلادها السادس والتسعين في نيسان بتقليص جدول نشاطاتها بشكل كبير بعد دخولها المستشفى لليلة واحدة في تشرين الأول لإجراء فحوصات لم يكشف عن طبيعتها. ومنذ بداية تفشي الوباء انتقلت إلى قصر وندسور على بعد حوالى أربعين كيلومترًا من لندن وهي تتنقل الآن بصعوبة.

وبينما كانت الشكوك لا تزال سائدة صباح الثلثاء حول حضورها، أرادت الملكة أن تشارك في هذا الاحتفال الذي يقام بعد عام على وفاة الأمير فيليب الذي استمر زواجها منه 73 عامًا.

نُظمت جنازة دوق إدنبرة الذي توفي عن 99 عامًا بحضور عدد محدود من الأفراد بسبب القيود المرتبطة بوباء كوفيد، فقد جلست الملكة وحيدة في كنيسة وندسور.

وصلت إلى وستمنستر آبي برفقة نجلها أندرو في أول ظهور علني له بعد الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه مع الأميركية فيرجينيا غيفور التي اتهمته بالاعتداء الجنسي.

لم تدخل المكلة من الباب الرئيسي بل من مدخل جانبي بعيدًا عن كاميرات المصورين لقطع مسافة أقصر. وبعد دخولها الكنيسة سارت ببطء وثبات وجلست في المقعد المخصص لها إلى جانب ابنها البكر الأمير تشارلز وريث العرش.