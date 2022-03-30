أصالة تختتم “أمسيات خالدة” في إكسبو دبي.. مفاجأة مميّزة على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتمت الفنّانة أصالة والفنّانان نبيل شعيل وعبادي الجوهر سلسلة حفلات “أمسيات خالدة ” في إكسبو دبي 2020، حيث افتتح الحفل نبيل شعيل الذي قدّم باقة من أجمل أغنياته واضطرّ للجلوس على كرسيّ بسبب معاناته مع مرض في الظهر.

وأطلّت الفنّانة أصالة بعد وصلة شعيل، وألهبت حماس الجمهور الذي كان في معظمه من المراهقين والأطفال، وهذا ما أفرح أصالة التي أبدت سعادتها بأنّهم يحفظون أغانيها وقالت إنّهم الأحبّ إلى قلبها.

أصالة وخلال تواجدها على المسرح، تلقّت هديّة من أحد معجبيها عبارة عن سترة مطبوع عليها صورتها، ورغم إلحاح الجمهور على أصالة أن تستمرّ في الغناء، إلّا أنّها اعتذرت بسبب انتهاء وقتها وحان وقت الفنان عبادي الجوهر، واعدة جمهور دبي بملاقاته قريباً.

وكان مسك الختام مع عبادي الجوهر الذي دخل برفقة الفنّان فايز السعيد. وفاجأ الجمهور بأداء أغنية “قد الحروف” مع الفنّانة أصالة.