نيللي كريم تتحول إلى نُسخة من انجلينا جولي.. هل أجرت عمليات تجميل؟ – شاهد كيف بدت

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 08:43 صباحاً - أثارت نيللي كريم الججدل بأحدث ظهور لها حيث نشرت صورة لها على “إنستجرام” وهي تشبه انجلينا جولي وتسائل البعض من محبيها عن سبب هذا التشابه.

نيللي اختارت أن تكون صورها الجديدة باللونين الأبيض والأسود وأثارت اعجاب محبيها لكنهم تسائلوا إن كانت قد أجرت عمليات تجميل، وهو ما نفته بعض المصادر المقربة من نيللي مؤكدين أن كل ما في الأمر أن الاضاءة جعلتها تشبه النجمة العالمية مع تغيير في شكل الماكياج.

نيللي كريم عن «فاتن أمل حربي»: عشت ظروفًا شخصية صعبة تتشابه مع بطلة المسلسل

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة نيللي كريم يوميًا تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني «فاتن أمل حربي»، أمام عدسات المخرج محمد العدل، العمل الذي كتبه ابراهيم عيسى في أول تجاربه في الكتابة للدراما التليفزيونية وهو العمل الذي يعرض عبر منصة شاهد VIP في رمضان 2022.

نيللي قالت في بيان لها: «فاتن امرأة كجميع النساء، لديها آمال وطموحات، وتحارب في الحياة من أجل أولادها والعائلة، وهي متزوجة وتعاني مشاكل عائلية كسيدات كثيرات في مجتمعنا، وتقصد المحكمة بحثًا عن حقوقها».

وأضافت: «من خلال المشاهد التي قمنا بتصويرها والمواقف التي تعرضت لها، أؤكد أنني مررت بمواقف مماثلة لما مرت به هذه المرأة».

وعمّا إذا كان العمل قادر على تغيير بعض القوانين المجحفة أو تعديلها، قالت: «قبل نصف قرن تقريبًا، حينما قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فيلم أريد حلًا للمخرج سعيد مرزوق، ساهم العمل في تعديل القانون».

وأضافت: «لا أدري إذا كان القانون سيتغير بعد هذا المسلسل، لكننا قمنا بتسيلط الضوء على المشاكل الحقيقية التي تمر بها أي امرأة تريد حقوقها. وما يطرحه مسلسل فاتن أمل حربي ليس من خيال المؤلف بل يرتكز على وقائع حقيقية، أسمع البعض منها كنماذج من النساء الذين يظهرون في بعض مشاهد العمل، وإذا غيّر المسلسل شيئاً أو ساهم في أي تعديل لمصلحة المرأة سأكون في قمة السعادة والاعتزاز».

وتابعت: «الكاتب ابراهيم عيسى عرف كيف يتعامل مع الموضوع بذكاء كبير، وأعتبر أنني محظوظة أن أكون بطلة أول مسلسل يقوم بكتابته ضمن مسلسل عميق يناقش مشاكل مهمة».

يضم العمل كوكبة من الممثلين منهم نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، والطفلتان فيروز وريتال ظاظا.

نورت