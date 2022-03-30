كرم بورسين يطالب بالمساواة بين الرجال والنساء: “النظام الأبوي غير عادل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ النجم التركي كرم بورسين، المتواجد حاليّاً في إسبانيا، في لقاء لصالح مجلة “هالو” بنسختها الإسبانية، وتحدّث خلال اللقاء عن القضايا التي يهتم بها، فقال إنّه مهتم جدّاً في المساواة بين الرجل والمرأة، والنظام الأبوي الذي الذي وصفه بـ”غير العادل”، لافتاً إلى أنّ الأمر يقلقه منذ أن كان فتىً. وقال: “نحن بحاجة إلى مجتمع تتوفر فيه الفرص المتساوية للرجال والنساء، وإلى عالم أكثر مساواة”.

وأكمل حديثه قائلاً: “أنظر إلى الأفلام، الأبطال هم من يتخذون القرارات و20% فقط من الأدوارالمهمة في الأعمال الفنية تُمنح للنساء”. وصرّح بورسين أيضاً أنّ “قضايا البيئة من الأمور التي تشغله ويعمل عليها باهتمام في تركيا لرفع الوعي”، وقال: “نحتاج إلى تغيير الطريقة التي نستهلك بها، وتقليل الاستخدام الشخصي للبلاستيك”.

من جهة أخرى، استحوذ كرم بورسين وحبيته السابقة على اهتمام الصحف التركية، بعد تصدّر مسلسلهما “أنت أطرق بابي” نسبة المشاهدة في أميركا اللاتينة حيث يعرض على منصة “أتشبي آو”، وحلّ في المراتب الأولى. وقالت الصخف التركية” إنّهما هزّا أميركا اللاتينة”.