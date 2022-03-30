أنغام تهنئ المنتخب السعودي بالتأهل لكأس العالم 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأت الفنانة المصرية أنغام، المنتخب السعودي بتأهله لمونديال كرة القدم بقطر 2022، بعد تغلبه على نظيره الاسترالي في المباراة الأخيرة من تصفيات آسيا.

وقالت أنغام فى تغريدة عبر تويتر، “مبروك المنتخب السعودي مبروك لأهلنا في المملكة العربية السعودية”.

وكان المنتخب السعودي، تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 23 نقطة، متفوقاً على المنتخب الياباني الذي جمع 22 نقطة.

من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بعد أن تحددت منتخبات قارة آسيا التي تأهلت، وهي السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران.