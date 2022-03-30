سيد رجب.. ماذا قال عن “أبو العروسة”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الممثل المصري سيد رجب حالياً تصوير دوره في مسلسل “أزمة منتصف العمر”، ويشاركه بطولته كريم فهمي، وريهام عبدالغفور، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج كريم العدل.

وقال رجب في تصريحات صحفية: إن أحداث العمل تدور في قالب اجتماعي تشويقي، ويناقش فكرة الزواج في سن مبكرة، حيث يجسد فيه شخصية رجل كبير في السن يدعى “عزت”، يتزوج من فتاة في سن أولاده، تجسد دورها ريهام عبدالغفور، وأشار إلى أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان، الذي شارك خلاله طوال السنوات الماضية في العديد من المسلسلات الناجحة، ومنها “لعبة نيوتن”، و”موسى”، و”نسر الصعيد”، و”رمضان كريم”، و”واحة الغروب”، و”أفراح القبة”، و”فوق مستوى الشبهات”، و”موجة حارة”، وغيرها.

وأبدى سعادته بردود الفعل الطيبة التي يتلقاها حول الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، الذي يعرض حالياً، ويشاركه بطولته سوسن بدر، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وأحمد صيام، ورانيا فريد شوقي، وتأليف وإخراج هاني كمال، وتدور أحداثه في 45 حلقة، ويتناول ظروف الأسرة المتوسطة، والصعوبات التي يواجهها الآباء في تربية أبنائهم، والزواج والطلاق في المجتمع، وغيرها من القضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المهمة.

أما على صعيد السينما، فقال: إنه يشارك في فيلمين جديدين يصوران حالياً، هما “العيل” مع أحمد حلمي، وروبي، وعمرو عبدالجليل، و”عمهم” مع محمد إمام، وأحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، وهنا الزاهد، كما يستعد للمشاركة في بطولة فيلمين آخرين، هما الجزأين الجديدين من فيلمي “وقفة رجالة”، و”ولاد رزق”، وكان شارك مؤخراً في فيلم “الجريمة” مع أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، وإخراج شريف عرفة.