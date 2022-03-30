هكذا نعى أحمد الفيشاوي الفنان عهدي صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، الفنان الكبير عهدي صادق، ونشر صورة تجمعه بوالدته الفنانة سمية الألفي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "بكل الحزن أنعي وأودع صديق الطفولة الفنان القدير عهدي صادق، هتوحشني يا عهدي وإن شاء الله نلتقي قريبا على خير، نسألكم الفاتحة".

الفنان عهدي صادق رحل عن عالمنا أول أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما، وشيع جثمانه من الكنيسة الإنجيلية بالتجمع الخامس.

وللفنان الراحل عددا من الأعمال الهامة في السينما والمسرح والتلفزيون، أبرزها: (أرابيسك، ليالي الحلمية، زيزنيا، البعبع، رأفت الهجان، فارس بلا جواد) وغيرها.