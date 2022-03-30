شكرا لقرائتكم خبر عن "مش إلكترا"على مسرح أوبرا ملك..ضمن مبادرة المخرج المحترف للبيت الفنى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أعلن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن عودة مبادرة "المخرج المحترف" من جديد بالبيت الفنى للمسرح، وهى المبادرة التي أطلقتها فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيونى، وهى مبادرة تستهدف تقديم 10 مخرجين شباب جدد لساحة الاحتراف الفني بعروض مسرحية، حيث يقدم ثاني العروض المسرحية "مش إلكترا" على مسرح أوبرا ملك برمسيس اليوم الأربعاء وغدا الخميس فى الـ 8 مساء، ويتوقف العرض ليعود مرة أخرى فى عيد الفطر المبارك.

تدور فكرة العرض المسرحي "مش إلكترا" حول عودة "أوريست" لينتقم لمقتل أبيه فيجد كل شئ مختلف عما عرف وسمع، ويجد المملكة تحولت إلى خمارة، ويجد إلكترا لا تنتظره .

العرض المسرحى"مش إلكترا"، بطولة مجموعة من ممثلى المسرح الشباب نغم صالح ، مصطفى عبد الهادي ، محمد محسن، علاء هلال ، عصام جاب الله، لمياء الخولي، ميرنا نديم، أكرم أسامة، أحمد خالد، محمد برماوي، ميا، أحمد مجدي، داليا، مارثا استيفان، استعراض سمير نصري، موسيقي شريف ياسر ، ديكور وملابس ملاك رفعت، إهداء الأشعار علاء عبد العزيز سليمان، تأليف وإخراج محمد عبد المولى .