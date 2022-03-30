شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغنى ضيفة شرف فى مسلسل "سوتس بالعربى" مع آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة هبة عبدالغنى كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سوتس بالعربى" المقرر طرحه خلال موسم رمضان المقبل، ومن بطولة الفنانة آسر ياسين وريم مصطفى وآخرون.

وكشف مؤخرا الإعلان الرسمي لمسلسل سوتس بالعربي عن شخصية المحامي آدم منصور، والتي يقدمها الفنان أحمد داود، لنكتشف جوانب عديدة للشخصية من بينها الثقة بالنفس، خفّة الظل، والإصرار على المواجهة وحل القضايا.

واستعرض الإعلان الكثير من التفاصيل حول شخصية آدم منصور من بينها دراسته للحقوق في جامعة القاهرة قبل فصله، ومعرفته الكبيرة بالقانون، وعمله حاليًا كمحامي تحت التمرين وأيضًا احتمالية وقوعه في قصة حب، وأيضًا ستواجه الشخصية الكثير من الصعوبات، والتي ستوقعه في العديد من الأزمات قد تصل للضرب.

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.