The Outfit يحقق 2 مليون دولار في دور العرض الأمريكية

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Outfit إلى 2 مليون و 741 الف دولار بـ 1324 دار عرض أمريكية، وطرح منذ يوم 18 مارس الجارى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و 45 دقيقة، ومن إنتاج شركة Focus Features.

على أن يدور فيلم The Outfit حول ليونارد (مارك ريلانس)، خياط إنجليزي محترف انتهى به المطاف في شيكاجو، الذى يدير متجرًا للخياطة في الزاوية مع مساعدته (زوي داتش)، حيث يصنع ملابس جميلة للأشخاص الوحيدين القادرين على تحمل تكلفتها، وهم عائلة من رجال العصابات الشرسين، ولكن ذات ليلة، قام قاتلان (ديلان أوبراين ، جوني فلين) بالطرق على بابه في حاجة إلى خدمة، ودُفعهما ليونارد بالكتابة على السبورة إلى لعبة قاتلة من الخداع والقتل.

فيلم The Outfit من بطولة كل من مارك رايلانس، زوي دوتش، ديلان أوبراين، جوني فلين، نيكي أموكا بيرد، سيمون راسل بيل، آلان مهدي زاده.

وكانت قد صرحت ليزا بونيل، مديرة التوزيع في شركة Focus Features المنتجة للفيلم الجديد Last Night in Soho، حيث قالت: "أنا سعيد حقًا لأننا عرضنا هذا الفيلم في دور السينما، وابتعدنا عن فكرة طرحه بإحدى منصات البث، لقد حققنا ما أردناه بالفيلم وللمخرج إدغار رايت، المدافع القوي لـ طرح الأفلام بـ دور السينما، الذى يتواجد حاليا في المملكة المتحدة للترويج لـ فيلمه الجديد Last Night in Soho".

ويأتي تصريح بونيل بعد طرح فيلم Last Night In Soho بـ عدد كبير من دور العرض حول العالم، بداية من يوم 29 أكتوبر الماضى، بعد عدة تأجيلات لطرح العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفكير في طرح العمل بـ إحدى منصات البث خوفا من عدم تحقيق الإيرادات.

ودار فيلم Last Night in Soho مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.