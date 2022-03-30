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إياد نصار للميس الحديدي: فيلم "6 أيام" توثيقي ومن أصعب الأنواع في التنفيذ

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القاهرة - سامية سيد -  

قال الفنان إياد نصار، إن فيلم "6 أيام" الذى يحكى قصة نجاح مصر في تعويم السفينة إيفر جيفن من قناة السويس مدته 21 دقيقة وهو توثيقي، ومن أصعب الأنواع في التنفيذ لأنه بينقل حدث مهم بتفاصيل مختلفة.

 

وأضاف الفنان إياد نصار، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن فيلم "6 أيام" حوار بين أب وابنه.. ويكشف حجم الإنجاز اللي حصل في تعويم السفينة، وتابع: فيلم "6 أيام" استغرق يومين في التصوير.

 

وفى وقت سابق استعرض إياد نصار، خلال فيلم "6 أيام"، الذى عن جهود هيئة قناة السويس، والدولة المصرية في إنقاذ السفينة الجانحة "إيفر جيفن"، بقناة السويس خلال العام الماضي والتي استمرت لمدة 6 أيام، نجاح مصر في إنهاء أزمة جنوح سفينة إيفر جيفن بقناة السويس.

 

كما استعرض إياد نصار كيف استقبل العالم هذا الخبر الهام، واستعرض تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى عن نجاح تعويم السفينة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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