أمير طعيمة يدعم المنتخب الوطني بعد خسارته أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

آزر الشاعر الغنائي أمير طعيمة منتخب مصر بعد الهزيمة أمام السنغال في المباراة المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقرر إقامتها في قطر.

وكتب "طعيمة" عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "اللي ماكنتش هتقوله لو كسبنا بضربات الجزاء ما تقولوش لما خسرنا بيها".

وتابع: "خليك عارف عمرك ما هيكون نفسك توصل كأس عالم أكتر من اللعيبة نفسها، دي ممكن تكون أكبر صدمة ليهم في حياتهم، فرفقا ببشر كان نفسهم يفرحوك بس الظروف لم تخدمهم".

وتمكن منتخب السنغال من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على منتخبنا الوطني بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال على ملعب عبد الله وا بالعاصمة السنغالية داكار.