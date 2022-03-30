“ليست معصية”.. تامر حبيب يرد على انتقادات تقبيله للفنانات

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 03:50 صباحاً - ردَّ السيناريست المصري تامر حبيب لأول مرة على الانتقادات التي تطوله دائمًا بسبب تقبيله للفنانات، مؤكدا أن ذلك أمر طبيعي.
واستنكر تامر حبيب الانتقادات التي وجهت له حتى في عزاء والدته، حيث إن الجمهور قال إنه يقبّل الفنانات حتى في عزاء والدته، ويجهر بالمعصية.
وقال حبيب: “التقبيل ليس معصية”، مضيفًا: ”لما حد بيبوس صاحبه أو يحضنه ويواسيه، دي تبقى معصية؟“.
وكان تامر حبيب أثار الجدل مؤخرًا، بعدما ظهر في مقطع وهو يرقص وسط السيدات بطريقة اعتبرها الجمهور غير ملائمة.
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