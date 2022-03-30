شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تحيى حفلاً موسيقيا فى الأوبرا ضمن حفلات رمضان 14 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة الشابة نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا غنائيا على خشية المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم 14 أبريل المقبل ضمن سهرات رمضان، وتقدم نسمة عبد العزيز خلال الحفلة مجموعة من الأعمال العربية والغربية بعد إعادة توزيعها وصياغتها مثل "شط إسكندرية، البخيل وأنا، ماريمبا فيوجن، بتونس بيك، تيكو تيكو، على اللى جرى، سواح، وليم تل، ديسباسيتو، فيكتورى، حارة السقايين، 3 دقات".

يذكر أن نسمة عبد العزيز كانت آخر حفلاتها بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية فى نوفمبر الماضى، وسط حضور جماهيرى كبير، وقدمت باقة كبيرة من الأعمال العربية والغربية.

نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على جميع مسارح دار الأوبرا المصرية، ولقبها الجمهور والنقاد بـ"أميرة الإيقاع"، نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.