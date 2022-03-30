عمرو واكد يثير الجدل بتعليقه على فشل مصر في بلوغ كأس العالم.. فماذا قال؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 02:43 صباحاً - أثار الفنان المصري عمرو واكد حالة من الجدل بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقه على خسارة منتخب مصر لكرة القدم من منتخب السنغال في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، في تصفيات الصعود لكأس العالم.

وعلق واكد على خسارة منتخب مصر من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قائلا: ”عندي مشكلة في فهم الناس اللي نفسها مصر تكسب ماتش كورة وهي خسرانة ماتش الحياة الكريمة“.

وتابع: ”مش المفروض نكسب ماتش الحياة الكريمة الأول عشان مكسب ماتش الكورة يبقى له قيمة ومعنى حقيقي؟ في هذه اللحظة لا قيمة لمكسب ماتش كورة أو بطولة الصراحة، الكورة النهاردة بقيت أفيونة بتلهيك عن سلب حقوقك“.

واعتبر متابعو ”واكد“ عبر تويتر أن هذا التعليق لا يليق، فمهما كانت خصومته مع النظام المصري لا يصح أن يهاجم منتخب بلاده.

وبعد تعرضه لهجوم من بعض المتابعين، كتب عمرو واكد تغريدة أخرى قال فيهاا: ”يا رب ما نكسب أي ماتش كورة قبل ما نفوق من الذل والمهانة والظلم اللي الناس عايشة فيه، يلا هجوم تاني يا أتفه خلق الله“.