تهديدت متبادلة بين صديقات الراحلة ساز القحطاني حول من كانت الاقرب لها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 02:43 صباحاً - تبادلت مشهورتا مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية نجوى العبدالله ونجود الفهد الاتهامات والتهديدات، على خلفية محاولة إثبات كل منهما الصداقة التي كانت تجمعهما بمواطنتهما ساز القحطاني.

ومنذ وفاة المشهورة ساز القحطاني، في 16 من مارس/ آذار الجاري ، إثر حادث سير مروع دأب العديد من المشاهير على نشر تفاصيل عن وفاتها وحياتها قبل الوفاة، فيما سارعت العديد من المشهورات على غرار العبدالله والفهد لإثبات صداقتهما كل من جهتها للقحطاني.

واستغلت نجوى حادثة ساز القحطاني للنيل من غريمتها نجود الفهد، إذ أكدت عبر حسابها في ”سناب شات“ أن ساز القحطاني طردت نجود الفهد من شقتها قبل وفاتها بنحو ما يقارب أسبوعين، بعد اكتشافها أن نجود كانت تسيء لها بين الناس.

وأضافت أنها سبق وحذرت ساز من نجود الفهد، متهمة نجود الفهد بأنها كانت تستغل ساز القحطاني من الناحية المالية.

وسارعت نجود الفهد للرد على نجوى العبدالله، لتؤكد أنها هي من كانت صديقة ساز القحطاني وليس نجوى.

وهاجمت الفهد، مواطنتها العبدالله، بألفاظ بذيئة ووصفتها بأنها ”حثالة المجتمع“، متهمة إياها بالبحث عن الشهرة باستغلال اسم ساز القحطاني واستغلال اسمها.