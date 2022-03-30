“قدر الله و ماشاء فعل”.. فنانون مصريون يعلقون على خسارة منتخب بلادهم امام السنعال

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 02:43 صباحاً - علق فنانون واعلاميون مصريون على خسارة منتخب بلادهم أمام السنغال بضربات الترجيح بنتيجة 3- 1، في إياب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

فقد كتبت شيرين عبر حسابها على تويتر: “ثقتنا في منتخبنا حتفضل دائماً وابداً و مصر حتفضل غاليه علينا و في عنينا و حتفضل يا صلاح فخر لينا و فخر لكل العرب. وتحيا مصر و قدر الله و ماشاء فعل”.

كذلك عبر عمرو اديب عبر تغريدة على حسابه على تويتر عن حزنه من النتيجة كاتبا: “مش مكتوبا لنا مش مصروفا لنا حظنا من أسوأ ما يمكن او بمعنى ادق حظنا كان زفت! عملتوا كل اللى تقدروا عليه مش عارفه اقولكوا إيه. راح الحلم للاسف راح .

وتابع: متضايق وتعبت جدا محدش يقولى مجرد ماتش كنا قريبين جدا بس راح مين يصدق اللى حصل. لو اتعاد ميت مره كنا كسبنا . حزين جدا.”

وكان قد انتهى الوقت الأصلي للقاء بفوز السنغال بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة قبل أيام، ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين ثم تتجه المباراة لكرات التريجيح التي انتهت بفوز منتخب السنغال.

كان منتخب مصر فاز على نظيره السنغالي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

سجل ساليو سيسيه مدافع منتخب السنغال هدف مصر بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقيقة الرابعة، بعدما ارتطمت كرة محمد صلاح بقدم اللاعب السنغايى لتسكن شباك ميندى حارس السنغال.