أصالة تهنىء السعودية والمغرب تأهلهم الى كأس العالم.. وماذا قالت عن خسارة مصر؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 02:43 صباحاً - حرصت الفنانة السورية اصالة على التفاعل مع نتائج المباريات الاخيرة للعدد من المنتخبات العربية للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

فقد علقت اصالة على تأهل السعودية كاتبة: “ياأيّتها الدّنيا هلّ في الدّنيا أحلى منّ هالوطن النّصر دائماً بيلبق لوطن الرّوح #السعوديه كلّ القلوب الممتنّه إلكم معكم .. للمجد مشواركم وكلّنا معكم”.

كما هنأت المنتخب المغربي في تغريدة اخرى قالت فيها: “ألف مبروك للمغرب الحبيب وطن الفنّ والجمال وصوله لكأس العالم .. ألف شكر للأبطال اللي أسعدونا ورح نستنّاهم وبندعي لهم بكلّ التّوفيق .. الله يكون معكم”.

اما عن خسارة المنتخب المصري امام نظيره السنغالي فقد كتبت اصالة: “مصر العظيمه دائماً كبيره وكانت اليوم تحت ضغط واضح .. ومنّ تجاربنا الشخصيّه بنعرف بعد الخساره المكسب أحلى .. والكره رح تبقى موجوده والبطولات الّلي راحت الّلي جايه أكتر منها .. قلوبكم الحلوه الطيبه مابتستاهل غير تفرح وأنتوا قلتوا ( بكره أحلى)”.