شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يشرح كلمة "شحوط سفينة" ومشهد تمثيلى حول جنوح "إيفر جيفن" بفيلم "6 أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرح الفنان إياد نصار، خلال المشهد التمثيلى بفيلم 6 أيام، لابنه معنى كلمة شحوط، في إشارة إلى شحوط سفينة إيفر جيفن في قناة السويس، وهو الفيلم المذاع على قناة إكسترا نيوز.

وقال إياد نصار، لابنه: شحطت أي عندما تدخل السفينة مياه ضحلة أي منسوب المياه قليل، ويكون مستوى المياه أقل من المطلوب للسفينة ، فالسفينة طلعت على جنب القناة فسددت القناة .

وعرض الفيلم، مشهد محاكاة تمثيلى لورود نبأ شحوط سفينة إيفر جيفن للعاملين لبقناة السويس، وكيف تعامل العاملين بالقناة مع الواقعة.

كانت قد جنحت سفينة إيفرجيفن في قناة السويس، فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس فى 23 مارس 2021، ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتسبب جنوحها في توقف حركة الملاحة بالقناة، ونجح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة باستخدام عمليات التكريك لأول مرة في العالم على مقربة من السفينة، لإعادة تعويمها ودون أي عمليات تفريغ للشحنة.

والسفينة إيفر جيفن، وهى واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتحمل 17695 حاوية بضائع و540 حاوية فارغة.