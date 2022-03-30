شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار فى فيلم 6 أيام: "كنا بنخسر 17 مليون دولار خلال توقف الحركة بقناة السويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إياد نصار ، خلال فيلم "6 أيام" الذى يتحدث عن أزمة جنوح سفينة إيفر جيفن، أننا كنا نخسر 17 مليون دولار في كل يوم لا تمر فيه السفن، كما شرح تاريخ قناة السويس قائلا: قبل قناة السويس السفن كانت تسير من خلال طريق رأس الرجاء الصالح وهذه كانت البداية.

وأضاف الفنان إياد نصار، أن العالم القديم كان يضطر لأن يعبر آلاف الأميال ليعبر قارة أفريقيا ، والمنطقة في جنوب افريقيا اسمها رأس الرجاء الصالح .

وتابع الفنان إياد نصار: الفراعنة فكروا في ذلك لربط البحر بالنيل، وكل من مر بمصر كان يفكر في عمل قناة حتى جاء الوالى سعيد بن محمد على، وأعطى الفرمان الأول لديليسبس، وأعطى له حق إنشاء الشركة العالمية لقناة السويس البحرية لحفر القناة، والشركة أخذت حق امتياز القناة لمدة 99 سنة، فأرضنا حفرناها بأيدينا، ودما وعرقنا ولكن أموالها ليست لنا حتى جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956، ليعلن تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وبسببه حدث العدوان الثالث على مصر.

كانت قد جنحت سفينة إيفرجيفن في قناة السويس، فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس فى 23 مارس 2021، ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتسبب جنوحها في توقف حركة الملاحة بالقناة، ونجح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة باستخدام عمليات التكريك لأول مرة في العالم على مقربة من السفينة، لإعادة تعويمها ودون أي عمليات تفريغ للشحنة.

والسفينة إيفر جيفن، وهى واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتحمل 17695 حاوية بضائع و540 حاوية فارغة.