شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى سيدة أعمال تتزوج من شاب يصغرها فى العمر بمسلسل "يوتيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة عبير صبرى تصوير مشاهدها في مسلسل "يوتيرن" من بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد شخصية ريهام وهى سيدة أعمال تمتلك شركة بورصة، ومتزوجة من شاب يصغرها في العمل وهو كريم قاسم، وتكشف الأحداث حكاية ريهام والمواقف التي تمر بها بسبب هذه الزيجة وذلك فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن عبير صبري شاركت كضيفة شرف مؤخراً فى مسلسل "أنا وهي" الذي تم عرضه على قناة cbc من 18 حلقة، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

وتستعد الفنانة عبير صبرى للوقوف مجددًا على خشبة المسرح من خلال مسرحية "صافى وفافى" أمام النجمة يسرا وتأليف وإخراج خالد جلال والمقرر عرضها في المملكة العربية السعودية قريباً، لتسجل المسرحية عودة عبير صبرى إلى المسرح بعد غياب 20 سنة منذ مشاركتها في مسرحية "دو رى مى فاصوليا" مع النجم سمير غانم لموسم واحد.



عبير صبرى فى يوتيرن



عبير صبرى