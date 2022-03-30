هند عبدالحليم بصحبة زوجها وابنة هيفاء وهبي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له ترويجا لمسلسله الرمضاني "المشوار".

وسام بريدي

نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم سعيدي.

إيميه صياح

نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بوالدتها وابنتها.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ابنة هيفاء وهبي

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل منزلها.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جيدة لها ظهرت فيها بالقفطان المغربي.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس أحد أعمالها.

ماريتا عاصي الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من الأردن.