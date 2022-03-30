عمرو محمود ياسين ينتقد أداء محمد صلاح بعد هزيمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

انتقد الفنان عمرو محمود ياسين أداء النجم المصري محمد صلاح بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال في المباراة المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقرر إقامتها في قطر.

وعلق عمرو محمود ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "إزاي صلاح النهاردة كان بهذا السوء، إزاي كان وحش بالشكل ده".

وتمكن منتخب السنغال من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على منتخبنا الوطني بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال على ملعب عبد الله وا بالعاصمة السنغالية داكار.