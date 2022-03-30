حدث بالفن| تطورات حالة "أبوزهرة" وعودة مطرب لدراما رمضان وتفاعل الفنانين مع هزيمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد-وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بآخر التطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وعودة الفنان محمد محيي لدراما رمضان، وتفاعل الفنانين مع فشل وصول مصر لكأس العالم، وغيرها.

رمضان 2022.. محمد محيي يعود لدراما رمضان بأغنية مسلسل "انحراف" (فيديو)

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "انحراف"، المقرر عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2022، الأغنية الدعائية للمسلسل، من غناء النجم محمد محيي.. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. كمال أبو رية: فريق العمل المتجانس سر نجاح مسلسل "المداح" واستمراره

قال الفنان كمال أبو رية، إنه كان مُرشح للمُشاركة في الجزء الأول من مسلسل "المداح" العام الماضي، ولكن حالت ظروف مُختلفة دون التواجد، ولذا هو سعيد جداً بتواجده وسط فريق العمل الناجح في "المداح - أسطورة الوادي" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. حمادة هلال: مفاجآت وأحداث شائكة في "المداح 2 - أسطورة الوادي"

قال الفنان حمادة هلال، إن النجاح الكبير الذي صادف مسلسل "المداح" كان دافعاً أمام صناع العمل للبدء في تحضير "المداح 2 - أسطورة الوادي"، ويأمل أن يكون أكثر نجاحاً.. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. مدحت العدل يكشف لمصراوي تفاصيل أغنية أنغام في "فاتن أمل حربي"

أكد الشاعر مدحت العدل، تقديم المطربة أنغام، أغنية المقدمة والنهاية في مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم ، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022| مؤلف "توبة" يكشف أوجه التشابه والاختلاف بين المسلسل وفيلم "المشبوه"

مع بداية العد التنازلي لعرض مسلسل "توبة"، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد في موسم مسلسلات رمضان 2022؛ دارت علامات الاستفهام، عن تشابه أحداثه مع فيلم "المشبوه" الذي قدمه الفنان عادل إمام عام 1981.. (التفاصيل من هنا)

بعد نقله لمستشفى الجلاء.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة لمصراوي: حالته غير مستقرة

كشف العازف الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عقب نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري.. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "العائدون".. وهكذا علّق أمير كرارة

طرحت شركة "MediaHub - سعدي جوهر"، البرومو الرسمي لمسلسل "العائدون" المقرر طرحه في موسم مسلسلات رمضان 2022، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. (التفاصيل من هنا)

الحلفاوي يعلق على خسارة منتخبنا الوطني: "الشخصية الهجومية لمنتخب مصر ضاعت بعد حسن شحاتة"

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على خسارة منتخبنا الوطني أمام منتخب السنغال، وصعود الأخير لكأس العالم في قطر 2022.. (التفاصيل من هنا)

صلاح عبدالله: "مش هشجع ليفربول تاني"

علق الفنان الكبير صلاح عبدالله، على هزيمة منتخبنا الوطني أمام منتخب السنغال، وصعود الأخير لكأس العالم بقطر 2022، في المباراة التي أقيمت اليوم بالعاصمة السنغالية داكار.. (التفاصيل من هنا)

محمد هنيدي: "كانوا بيوزعوا ليزر على الجمهور قبل ما يدخل"

علق الفنان محمد هنيدي على هزيمة منتخب مصر من منتخب السنغال، في المباراة التي لعبت ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.. (التفاصيل من هنا)