إليكم آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف مصدر طبي مصري عن أنه سيتم تأجيل عملية الفنان القدير سمير صبري إلى ما بعد شهر رمضان المبارك. وقال المصدر أن حالة “صبري” الصحية لا تسمح بإجراء العملية التي تقتضي تغيير الصمام الميترالي خلال الفترة الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن التأجيل المستمر وعدم إجراء العملية منذ فترة يرجع إلى كبر سن الفنان بجانب إصابته بأمراض مزمنة منذ فترة طويلة، ومن ثم عدم جاهزيته بشكل كامل لإجراء الجراحة الدقيقة منذ دخوله إلى المستشفى.

وأكد المصدر الطبي أن صبري يحظى برعاية صحية عالية، ويشرف عليه عدد كبير من الاستشاريين المتخصصين في كافة التخصصات الطبية التي يحتاجها الفنان، خاصة مع اهتمام الدولة بعلاجه، تقديراً لدوره الكبير في إثراء الحياة الفنية المصرية والعربية لسنوات طويلة.

من جهة أخرى، كشف مدير أعمال سمير صبري آخر تطورات الحالة الصحية له، وذلك بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة في الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تحتاج إلى معجزة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة بسلام.

وقال مدير أعمال سمير صبري، لـ “القاهرة 24” ادعوله لأنه تعبان جدًا، وحالته تحتاج إلى معجزة، حتى يمر من هذه الأزمة.

وكان الرئيس السيسي وجه بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، تقديرًا وتكريمًا له عن مشواره الإذاعي والفني، الذي قدمه طوال حياته، مطالبًا الجميع بتلبية جميع طلباته، ومعربًا عن حبه الكبير له.