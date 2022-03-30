شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار بفيلم "6 أيام": افتتاح قناة السويس الجديدة جعل حركة السفن أسرع وأسهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان إياد نصار خلال فيلم "6 أيام" الذى يتحدث عن أزمة جنوح سفينة إيفر جيفن، أهمية قناة السويس، موضحا أنها أهم مورد اقتصادى لمصر في أوقات كثيرة.

وأضاف الفنان إياد نصار، خلال الفيلم الذى عرضته قناة "اكسترا نيوز"، أن قناة السويس شهدت حروب كثيرة منها حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر وأعدنا افتتاحها مرة أخرى سنة 1975.

وتابع الفنان إياد نصار، أنه في 6 أغسطس 2015 الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح قناة السويس الجديدة التي حفرناها بأيدينا ومجهودنا وهذا جعل حركة السفن أسهل وأسرع وبالتالي جعل القناة تعمل بكفاءة أكبر حتى حدثت أزمة إيفر جيفن.

كانت قد جنحت سفينة إيفرجيفن في قناة السويس، فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس فى 23 مارس 2021، ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتسبب جنوحها في توقف حركة الملاحة بالقناة، ونجح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة باستخدام عمليات التكريك لأول مرة في العالم على مقربة من السفينة، لإعادة تعويمها ودون أي عمليات تفريغ للشحنة.

والسفينة إيفر جيفن، وهى واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتحمل 17695 حاوية بضائع و540 حاوية فارغة.