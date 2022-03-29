شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: ثقتنا فى منتخبنا هتفضل دائما وأبدا وهتفضل يا صلاح فخر لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير يخيم على الشعب المصرى بعد خسارة المنتخب المصرى أمام منتخب السنغال، وتأهل الأخير لكأس العالم قطر 2022، حيث عبّر الكثيرون عن حزنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كذلك الشخصيات العامة، التي تفاعلت مع الحدث بشكل واضح وكبير، حيث علقت النجمة شيرين عبد الوهاب على خسارة المنتخب المصرى عبر تويتر قائلة: "ثقتنا في منتخبنا هتفضل دائماً وأبداً، ومصر حتفضل غالية علينا وفي عنينا وهتفضل يا صلاح فخر لينا وفخر لكل العرب.. وتحيا مصر.. وقدر الله وما شاء فعل".



شيرين عبد الوهاب

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو"، ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

انتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.