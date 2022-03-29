شكرا لقرائتكم خبر عن جادا سميث تتجاهل صفعة زوجها لـ كريس روك في رد فعل جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جادا سميث، زوجة النجم العالمي ويل سميث، على تجاهل ردود الأفعال الكثيرة التي تتناقلها وسائل الإعلام العالمية، والتي تهاجم زوجها الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل لعام 2022، بعد أن صفع النجم الكوميدي كريس روك مقدم الحفل لتنمره على زوجته، حيث نشرت بوست لها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام قائلة: "إنه وقت الشفاء".

حصدت كلمة سميث التي ألقاها بعد تتويجه بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار لإضافة 600 ألف مشاهد جديد لعدد مشاهدي الحفل من جميع أنحاء العالم، خاصة بعد انتشار فيديوهات لقطة صفعه لمقدم الحفل النجم الكوميدي كريس روك.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن سميث البالغ من العمر 52 عاماً، أضاف 600 ألف مشاهد إلى حفل الأوسكار لحظة إلقائه لكلمته التي حملت بعض الدموع بعد الصفعة التي وجهها لمقدم الحفل، وفقاً لبيانات Live + Same Day Nielsen، وكان الجزء الأكثر مشاهدة من العرض بأكمله هو 15 دقيقة بين الساعة 9:15 مساءً. و 9:29 مساءً، بتوقيت جرينتش، لحظة فوز نجم “CODA” تروي كوتسور بجائزة أفضل ممثل مساعد.

وسبق وكشفت عدة تقارير أجنبية، عن بعض العقوبات الصارمة التي تنتظر النجم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل لعام 2022، بعد صفعه للنجم الكوميدي كريس روك، الذي أطلق بعض النكات حول زوجته جادا سميث أثناء حضورها للحفل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجم الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل لعام 2022، ينتظر قرارات اجتماع مجلس إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة اليوم، التي تنعقد اليوم لمناقشة العقوبات التي ستفرضها على سميث بعد تصرفه غير المقبول في حفل الأوسكار أول أمس.