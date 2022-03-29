شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فاتن أمل حربى".. الأبطال والقصة وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة نيللى كريم منافسات دراما رمضان هذا العام بمسلسل "فاتن أمل حربى" الذى تواصل تصويره حالياً، ويتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

فاتن امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

قنوات العرض

يعرض حصرياً على قناتى CBC و CBC دراما ومنصة Watch it الرقمية

- تغنى أنغام تتر المسلسل من كلمات مدحت العدل وتقول الأغنية: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".

- تعود نيللى كريم للعمل مع المخرج ماندو العدل بعدما قدما سوياً مسلسل "لأعلى سعر" عام 2018 وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى.

- المسلسل يسجل التجربة الأولى للكاتب ابراهيم عيسى فى الدراما التليفزيونية، بعدما خاض تجربة الكتابة فى السينما خلال أفلام"مولانا" بطولة عمرو سعد، "الضيف" بطولة خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض، و"صاحب المقام" بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل.

- انطلق تصوير المسلسل نهاية شهر ديسمبر الماضى بعد تغيير اسمه إلى "فاتن أمل حربى" حيث كان يحمل اسم "أحوال شخصية" طوال فترة التحضيرات والتعاقدات مع الأبطال.



البوستر الرسمى لمسلسل فاتن امل حربى



محمد الشرنوبى



هالة صدقى



خالد سرحان



محمد ثروت



الطفلة ريتال ظاظا