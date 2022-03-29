شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الفن والثقافة يشاركون فى الاحتفال بأعياد الفرنكوفونية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي ياسر محب، مؤسس ورئيس المهرجان، احتفالية ثقافية وفنية خاصة، بمناسبة أعياد الفرنكوفونية وذكرى تاريخ وضع حجر الأساس لاستوديو مصر فى السابع من مارس عام 1934 على يد طلعت باشا حرب "رائد الاقتصاد المصرى" و"أبو السينما المصرية"، وذلك بقصر السينما بجاردن سيتى، غدا الأربعاء الساعة الخامسة مساء.

ويتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم قصير عن تاريخ الفرنكوفونية، ودور مصر البارز فى دعم حركة الفرنكوفونية على مختلف الأصعدة، خاصة الصعيد الدبلوماسى والفنى والثقافى.

إلى جانب حلقة نقاشية تحت عنوان "مصر والفرنكوفونية.. تاريخ حافل من النجاح والعطاء المتبادل"، بحضور ومشاركة السفير وزير مفوض خالد عارف مدير شؤون الفرنكوفونية بوزارة الخارجية المصرية، والفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، وممثلى عدد من سفارات الدول الفرنكوفونية وعدد من الدبلوماسيين والفنانين ورجال الإعلام.

هذا بإلإضافة إلى تقديم معزوفات لمجموعة من أشهر مقطوعات الموسيقى التصويرية والأغنيات الخاصة بأفلام الدول الفرنكوفونية، تقدمها فرقة "أكورديونيلا".

يعقبها عرض الفيلم الروائى الكندى "حروب"، الفائز بـ"جائزة الدكتور بطرس بطرس غالى" لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية فى دورته الأولى، التى عقدت خلال شهر ديسمبر 2021.