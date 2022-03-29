شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يستعين بمشهد من "بلية ودماغه العالية" للتعليق على لاعبى السنغال.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل النجم محمد هنيدي بمشهد من فيلمه "بلية ودماغه العالية"، للسخرية من مستوى لاعبى منتخب السنغال، فى المباراة التي تجمع المنتخب الوطني مع السنغال، الآن، على ملعب عبد الله واد في داكار "ديامينياديو"، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

ونشر هنيدي صورة من مشهد فيلمه "بلية ودماغه العالية"، عبر حسابه بموقع تويتر، وكتب: "العيال بتاعت السنغال شجر ولا بتتعب ولا بتتصاب ولا بتهنج، شجر والله. شجر".



بوست هنيدي

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.، خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه.

فيما ضم تشكيل السنغال كلاً من.. حراسة المرمى: ادوارد ميندي، خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، ساليو سيس، خط الوسط: نامبليس ميندي، ادريسا جانا جايي، خط الهجوم: بونا سار، ساديو ماني، إسماعيلا سار، بولاي ديا.