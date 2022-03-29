محمد هنيدي: "كانوا بيوزعوا ليزر على الجمهور قبل ما يدخل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

علق الفنان محمد هنيدي على هزيمة منتخب مصر من منتخب السنغال، في المباراة التي لعبت ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وكتب محمد هنيدي عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": " أنا عن نفسي كنت قاعد قدام الشاشة مش شايف من كتر الليزر، تقريبا كانوا بيوزعوا ليزر على كل الجمهور قبل مايدخلوا".

وتمكن منتخب السنغال من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على منتخبنا الوطني بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال على ملعب عبد الله وا بالعاصمة السنغالية داكار.