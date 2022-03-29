"بؤس".. عمرو سلامة يعلق على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

علق المخرج عمرو سلامة على هزيمة منتخب مصر أمام منتخب السنغال، في المباراة التي لعبت ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022.

وغرد "سلامة" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" قائلا: بؤس"، وتفاعل عدد من متابعي المخرج الشاب مع "التغريدة".

وتمكن منتخب السنغال من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على منتخبنا الوطني بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال على ملعب عبد الله وا بالعاصمة السنغالية داكار