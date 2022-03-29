صلاح عبدالله: "مش هشجع ليفربول تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان الكبير صلاح عبدالله، على هزيمة منتخبنا الوطني أمام منتخب السنغال، وصعود الأخير لكأس العالم بقطر 2022، في المباراة التي أقيمت اليوم بالعاصمة السنغالية داكار.

وكتب "عبدالله" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر تعليقا على إهدار محمد صلاح ضربة الجزاء الترجيحية الأولى أمام منتخب السنغال: "مش هشجع ليفربول تاني".

وتمكن منتخب السنغال من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على منتخبنا الوطني بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال على ملعب عبد الله وا بالعاصمة السنغالية داكار