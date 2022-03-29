الحلفاوي يعلق على خسارة منتخبنا الوطني: "الشخصية الهجومية لمنتخب مصر ضاعت بعد حسن شحاتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على خسارة منتخبنا الوطني أمام منتخب السنغال، وصعود الأخير لكأس العالم في قطر 2022.

وكتب الحلفاوي: "لما صلاح وزيزو الاتنين يضيعوا، ما نقدرش نقول غير قدر الله وما شاء فعل، شوفوا لنا حل بقى في ضياع الشخصية الهجومية لمنتخب مصر من بعد حسن شحاتة، خلوه أول شرط في اختيار المدير الفني الجديد".

وتمكن منتخب السنغال من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على منتخبنا الوطني بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال على ملعب عبد الله وا بالعاصمة السنغالية داكار.