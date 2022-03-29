أنغام تدعم المنتخب المصري: "قولوا يارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

حرصت الفنانة أنغام على دعم منتخب مصر في مواجهة منتخب السنغال، في المباراة التي تلعب ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وغردت أنغام عبر صفحتها الخاصة بموقع "تويتر": " يارب مصر قولوا يارب".

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف في ذهاب المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم أواخر العام الجاري بقطر.

ويحتاج المنتخب المصري للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، من أجل التأهل لكأس العالم، وستكون الخسارة بفارق هدف أيضا كافية للتأهل لكأس العالم، باستثناء نتيجة (1-0).