محمد هنيدي: "لاعبين السنغال لا بيتعبوا ولا بيتصابوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

علق الفنان محمد هنيدي على مباراة منتخب مصر في مواجهة منتخب السنغال، التي تلعب ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وغرد محمد هنيدي عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "العيال بتاعت السنغال شجر ولا بتتعب ولا بتتصاب ولا بتهنج، شجر والله شجر"

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف في ذهاب المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم أواخر العام الجاري بقطر.

ويحتاج المنتخب المصري للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، من أجل التأهل لكأس العالم، وستكون الخسارة بفارق هدف أيضا كافية للتأهل لكأس العالم، باستثناء نتيجة (1-0).