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عبد الرحيم كمال: "إن شاء لله نكسب الشوط الثاني ويتم إقالة كيروش"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق السيناريست عبد الرحيم كمال على أداء منتخب مصر في مواجهة منتخب السنغال، في المباراة التي تلعب ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وغرد عبد الرحيم كمال عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر" قائلا: "بإذن الله الشوط التاني نكسب ونصعد ويتم إقالة كيروش".

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف في ذهاب المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم أواخر العام الجاري بقطر.

ويحتاج المنتخب المصري للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، من أجل التأهل لكأس العالم، وستكون الخسارة بفارق هدف أيضا كافية للتأهل لكأس العالم، باستثناء نتيجة (1-0).

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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