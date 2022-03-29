وفاء عامر عن مباراة مصر والسنغال: "بلدي هتنام فرحانة بإذن الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

حرصت الفنانة وفاء عامر على دعم منتخب مصر في مواجهة منتخب السنغال، التي تلعب ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وعلقت وفاء عامر على صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك" قائلة: "يارب، بلدي هتنام فرحانة بإذن الله".

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف في ذهاب المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم أواخر العام الجاري بقطر.

ويحتاج المنتخب المصري للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، من أجل التأهل لكأس العالم، وستكون الخسارة بفارق هدف أيضا كافية للتأهل لكأس العالم، باستثناء نتيجة (1-0).