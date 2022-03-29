نبيل الحلفاوي: "مطلوب زيزو في الشوط الثاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء منتخب مصر في مواجهة منتخب السنغال، في المباراة التي تلعب ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "نفقد الكرة بسرعة وكل الكور الثانية لهم، لا علاج إلا بمزيد من الثقة وإتقان التمرير".

وتابع الحلفاوي: "يا ريت صلاح يستلم داخل الستة ياردة غالبا سنحصل على ضربة جزاء، مطلوب زيزو في الشوط الثاني".

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف في ذهاب المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم أواخر العام الجاري بقطر.

ويحتاج المنتخب المصري للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، من أجل التأهل لكأس العالم، وستكون الخسارة بفارق هدف أيضا كافية للتأهل لكأس العالم، باستثناء نتيجة (1-0).