بعد دخوله في غيبوبة.. ما حقيقة وفاة الفنان عبدالرحمن ابوزهرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 10:09 مساءً

لايزال اسم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، متصدر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتشار أخبار عن وفاته، فبعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة ووجود بكتيريا في الأمعاء أفقدته الوعي وأدخلته في غيبوبة منذ ثلاثة ايام تناثرت العديد من الانباء والشائعات على منصات التواصل حول وفاته، الأمر الذي أزعج أسرته وخرجت تصريحات اعلامية من جانبهم ومن جانب نقيب الممثلين أشرف زكي تنفي هذه الأنباء مؤكدين على ان الفنان الكبير مازال علي قيد الحياة رغم ما يمر به من ظرف صحي حرج دخل على إثره في غيبوبة.

نجل الفنان” أحمد ابو زهرة” نفى في تصريحات تناقلتها العديد من التقارير الاعلامية خبر وفاة والده، لكن في الوقت نفسه اكد على صعوبة حالته الصحية طالباً الدعاء له بالشفاء وان ينجو هذه المره من الازمة الحرجة التي يمر بها، مشدداً على ان والده تم نقله الي مستشفي الجلاء العسكري بعد ان تدهورت حالته التي لم تكن بهذا السوء موضحاً الي ان البكتيريا الموجودة في المعدة تسببت في تفاقم الحالة في ظل الإهمال الطبي الذي تعرض له من المستشفى التي كان متواجداً بها طوال الايام الماضية قبل نقله إلى مستشفى الجلاء.

وتابع احمد :ان البكتيريا اثرت بشكل خطير على صحته، ومع وجود الاهمال الجسيم تسبب الامر في فقدانه للوعي، وناشد خلال تصريحاته السلطات المعنية ان تنقذ والده من الموت، مطالباً خلال تصريحاته بالدعاء لوالده بالشفاء والاستفاقة من الغيبوبة.

وفي ذات السياق كان أشرف زكي نقيب الممثلين قد نفي الأنباء المتداولة بشأن وفاة الفنان أبو زهرة مشدداً على انها مجرد شائعات، وفي نفس الوقت اكد خلال تصريحاته الاعلامية ان حالته متدهوره للغاية وأنه في غيبوبة منذ ثلاث أيام ويعاني من وعكة صحية خطيرة زادت مع الاهمال الطبي خلال تواجده في أحد المستشفيات، وأكد على أنه تم نقله لمستشفى الجلاء العسكري ليتم تقديم المزيد من الرعاية له .