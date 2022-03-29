سعد الصغير يدخل عالم برامج المقالب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تحدث النجم سعد الصغير، عن برنامجه الجديد “بـ30 وش”، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2022، ويذاع على شاشات قنوات mbc مصر.

وأكد سعد أن أعماله في موسم رمضان القادم كلها سوف تنفق على الخير والأعمال الخيرية.

وأضاف أنه كان يحلم بعمل برامج خيرية لمساعدة الناس، و لكنه لم يكن لديه القدرة على فعل ذلك، فقرر أن يقدم هذا البرنامج ويوهبه لأعمال الخير.

وينتمي برنامج “30 وش” إلى نوعية برامج المقالب، ولكنها تختلف عن البرامج الأخرى التي تستضيف النجوم فهذه المرة سيكون الجمهور الضحية لنشاهد بشكل مباشر ردود أفعال متنوعة بين الأكشن والكوميدي.

ومن أجل أن يخدع سعد الصغير الجمهور بالمقلب يتنكر في 30 شخصية ما بين الهندي والكوري وحتى الأميركي والصيني والياباني، ويقدم في كل حلقة حكاية ومقلبا جديدا.

ويأتي هذا البرنامج لينافس الفنان رامز جلال في رمضان 2022، من خلال برنامج يحمل اسم “رامز موفي استار”، ويعرض العمل طوال شهر رمضان وقت الإفطار، وحمل الملصق الدعائي للبرنامج قدرا كبيرا من الغموض، حيث ظهر الفنان امصري بلون شعر أخضر ويقف بظهره، ويمسك بيده فانوس رمضان.