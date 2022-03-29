فيديو المومياء الصارخة يشعل مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لـ مومياء عمرها 3000 عام تصرخ من الألم، وحصد مقطع فيديو المومياء الصارخة أكثر من 10 ملايين مشاهدة على “تويت” فقط، بعدما تم تركيب صوت ساخر على المومياء التي يرجع عمرها إلى 3000 عام.

وكان الباحثون، والذين لم يتضح مكانهم، قد أعادوا إنشاء الحبال الصوتية لمومياء باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في عام 2019، لكن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بتركيب صوت على المومياء.

وانتقد موقع “Gizmodo” للتصميم والتكنولوجيا والعلوم والخيال العلمي، تجربة الباحثين موضحاً أن الصوت المأخوذ للمومياء هو صوت رجل يدعى نيسيامون، والذي كان “محبط إلى حد ما، وهو صوت غير لائق إلى حد ما بالنسبة لكاهن مصري محترم”.

ويبدو أن بعض محبي الإنترنت قد فكروا في نفس الشيء، مما ساعد على إضفاء الإثارة على الفيديو الساخر للمومياء بصوت مناسب أكثر.

وحصد الفيديو أكثر من 4.5 مليون مشاهدة على تويتر، ومن الواضح من العديد من التعليقات أن معظم الناس لا يعرفون أنها مزحة.