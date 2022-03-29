“على حبك تربيت”.. فائق حسن برسالة رومانسية جديدة لـ أصالة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

عبّر الشاعر العراقي فائق حسن عن حبه الكبير لزوجته الفنانة السورية أصالة مؤكداً على أنه يشعر بانها تربى على حبها.

ونشر فائق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة تجمعه بزوجته أصالة من حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة وعلّق عليها: “ابتسمي لي فانا هنا كي تبتسمي.. وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت ومن روحك تشكلت! يا كل اسبابي للسعادة كم اتمنى ان تتحول الكلمات لمشاهد كي تعرفي من خلالها الجمال الذي امامي وكيف انا اراك و اشعرك و اتنفسك ابتسمي لي فقط ابتسمي ((جوزتي))”.

وسرعان ما انتشرت رسالة فائق الرومانسية لأصالة عبر السوشال ميديا حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وعبروا عن إعجابهم بالحب الكبير والسعادة التي يعيشها الزوجان.

وكان فائق وأصالة قد احتفلا بزواج شام الذهبي قبل أيام وظهرا بغاية السعادة والتفاهم والانسجام في حين عبر الكثير من المتابعين عن إعجابهم بمحبة فائق لأصالة وأولادها.

كما اكد طليق أصالة أيمن الذهبي في تصريح سابق أنه يحترم فائق كثيراً كونه شخص محترم وابن أصل ويحترم فيه حبه لأصالة وطريقة معاملته لأولادها.