أفعى الكوبرا تبتلع ثعبان ضخم.. “بالفيديو”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 10:23 مساءً - فى واقعة مرعبة وغريبة من نوعها انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لـ ثعبان ملك كوبرا وهو يبتلع ثعباناً آخر بالكامل، بعدما اقتحم جحره وسحبه من هناك.

وفي المقطع يظهر أخطر ثعبان سام وهو يلصق رأسه في جحر ثعبان آخر ليبتلعه، ويتدحرج بشكل محموم لدفع الثعبان داخل عمق بطنه.

ونشر المقطع حساب “Snake_World” على إنستغرام وقد حقق المقطغ آلاف المشاهدات والتعليقات من المستخدمين الذين شعروا بالصدمة من تصرف الثعبان.

والتقط الكوبرا الثعبان الضخم من داخل الجحر وأطبق عليه فكيه حتى ابتلعه بالكامل داخل بطنه، رغم عدم ضخامة حجمه إلا أن جسده استوعب الثعبان بالكامل، وفي معظم الثعابين تبدو ضلوع الرقبة أقصر من ضلوع الظهر البعيدة، لكن الكوبرا تبدو ضلوع رقبتها أكثر طولاً.