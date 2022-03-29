نيللي كريم لأبطال مسلسل "فاتن أمل حربي": "بحبكم كلكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة للفنانين المشاركين في مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2022.

ونشرت "نيللي" صورة من داخل كواليس تصوير العمل، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "بحبكم كلكم، كواليس فاتن أمل حربي".

ويعرض مسلسل "فاتن أمل حربي" على شاشة cbc في رمضان 2022 بشكل حصري، وعبر منصتي "شاهد" و"واتش ات".

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، للمنتج جمال العدل.