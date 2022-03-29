السيناريست عبد الرحيم كمال: "يارب انصر مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص السيناريست عبد الرحيم كمال على دعم منتخب مصر في مواجهة السنغال، التي تلعب ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وكتب عبد الرحيم كمال عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر: "يارب انصر منتخب مصر"

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة حاسمة أمام السنغال، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف في ذهاب المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم أواخر العام الجاري بقطر.

ويحتاج المنتخب المصري للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، من أجل التأهل لكأس العالم، وستكون الخسارة بفارق هدف أيضا كافية للتأهل لكأس العالم، باستثناء نتيجة (1-0).