هنادي مهنا: تخوفت من شخصية "سلمى" في مسلسل "مكتوب عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تخوض الفنانة هنادي مهنا تجربة الدراما الكوميدية لأول مرة في مسيرتها من خلال مسلسل "مكتوب عليا"، الذي تشارك في بطولته بجانب أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، وعدد أخر من النجوم.

وقالت هنادي في تصريحات صحفية إنها قررت خوض تجربة الكوميديا لأول مرة في مسيرتها الفنية، والأمر به تحدي كبير لنفسها ولقدراتها التمثيلية، مشيرة إلى أن الوقوف أمام نجوم في الكوميديا مثل أكرم حسني وعمرو عبدالجليل هو أمر في غاية الصعوبة، ولكنهم أضافوا لها الكثير خلال العمل.

كما أبدت هنادي سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي للمرة الأولى، مؤكدة أنه مخرج صاحب رؤية وقادر على توجيهها بشكل كبير حتى تخرج أفضل ما لديها من إمكانيات، وقالت: "كنت مرعوبة في البداية ولكن مع أول يوم تصوير بدأ الخوف يزول وتأقلمت مع فريق العمل، حتى أنني أصبحت أعمل مساعدة للمخرج خالد الحلفاوي في الكثير من الأحيان".

وأشارت إلى أنها تقدم شخصية "سلمى" موظفة في بنك، ويحبها أكرم حسني دون أن تعرف، ويسعى للتقرب منها بطرق كوميدية، حتى تعرف حقيقة مشاعره تجاهها، ولأنها شخصية تسير خلف قلبها ولا تنخدع في المظاهر، فترتبط به لثقتها أنه يحبها، ووسط أحداث كوميدية كثيرة تكتشف مدى "جدعنته" وطيبته وخفة ظله، وتصبح بجانبه طوال الوقت.

وأضافت هنادي أن أغلب أبطال العمل لديهم قدرة كبيرة على تقديم كوميديا جاذبة للجمهور، مؤكدة أن الجمهور سيشاهدها في شكل جديد تماما ومختلف لم تقدمه من قبل، واستكملت: "كنت أذهب للتصوير حتى في الأيام التي ليس لي بها مشاهد لأتابع كافة التفاصيل وأتواجد مع زملائي وسط حالة من الحب والمودة والضحك الحقيقي"، متابعة: "حقيقى أجواء التصوير كانت رائعة جدا ومميزة