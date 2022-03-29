أغاني مسلسلات رمضان 2022.. عودة الحجار ومحمد محيي وشيرين وجدي وظهور عفروتو وناي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت أغاني المسلسلات المقرر عرضها في موسم رمضان 2022، عدة مفارقات، منها عودة مطربين ومطربات، بعد غياب طويل، وفي مقدمتهم المطرب علي الحجار، والمطربة شيرين وجدي، إلى جانب ظهور مطرب الراب عفروتو وغيرهم.

ومع بداية العد التنازلي، لعرض مسلسلات رمضان 2022، نرصد في التقرير التالي، أبرز ما تشهده كواليس الأغاني والموسيقى، في موسم رمضان 2022.

علي الحجار

الفنان علي الحجار، يعود بعد غياب 9 أعوام، إلى عالم الأغاني الدرامية، ويقدم في مسلسل "جزيرة غمام"، مجموعة من الرباعيات، إلى جانب أغنية المقدمة.

وتعاون الحجار، مع الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والمؤلف الموسيقي شادي مؤنس.

شيرين وجدي

بعد غياب نحو 16 عاما، تقدم المطربة شيرين وجدي أغنية المقدمة في مسلسل "دنيا تانية" للنجمة ليلى علوي، وهي من كلمات مصطفى نصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وجدي الفوي.

محمد محيي

بعد غياب نحو 8 سنوات من تقديمه أغاني مسلسل "الحكر" 2014؛ يعود الفنان محمد محيي في رمضان 2022، ليقدم أغنية المقدمة في مسلسل "انحراف"، من بطولة الفنانة روجينا.

والأغنية من كلمات مصطفى نصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وجدي الفوي.

آدم

بعد 8 سنوات، من تقديم المطرب اللبناني آدم، أغنية مسلسل "ابن حلال"، عاد للتعاون مع الفنان محمد رمضان، ويقدم أغنية مسلسل "المشوار".

مصطفى شكري

ظهر بقوة هذا العام، الملحن مصطفى شكري، إذ يتولى العمل على أغاني 5 مسلسلات، وهي "المداح"، و"بابلو"، و"وجوه"، و"بيت الشدة"، إلى جانب "المشوار"، وهو العمل الثاني على التوالي له مع الفنان محمد رمضان، بعد مسلسل "موسى".

وتعاون الملحن مصطفى شكري، مع المطربين والمطربات، حمادة هلال في "المداح"، والسعودي إبراهيم الحكمي في "بابلو"، وهايدي موسى"وجوه"، ومسلم في "بيت الشدة".

مجموعة من الشعراء، منهم أحمد شكري، وسارة سعيد، وعبد السميع محمد، ومن الموزعين ميدو مزيكا، وأحمد أمين.

عفروتو

مطرب الراب عفروتو، يشارك للمرة الأولى في سباق مسلسلات رمضان 2022، وذلك في مسلسل "توبة"، ويقدم مع الفنان عمرو سعد أغنية "هزازيك".

الفنان أحمد سعد، يقدم في المسلسل، أغاني المقدمة والنهاية.

ناي وميرال

في مسلسل "سوتس بالعربي"، تقدم المطربة المصرية المقيمة في كندا، ميرال مختار، 3 أغاني من كلماتها، وألحان وتوزيع المؤلف الموسيقي هشام خرما.

وفي "فاتن أمل حربي"، تعاون المؤلف الموسيقي خالد الكمار، مع المطربة والملحنة الفلسطينية ناي ناي البرغوثي، إذ تشارك بالأداء الصوتي لبعض التيم الموسيقية.

عزيز الشافعي

يخوض الفنان عزيز الشافعي، أولى تجاربه في وضع الموسيقى التصويرية، وذلك في مسلسل "يوتيرن"، إلى جانب تولي كتابة ووضع ألحان أغاني المقدمة والنهاية، ورشحت لغنائها المطربة نانسي عجرم.

ماذا عبد الغني

بعد 3 سنوات، من وضع ألحان أغاني مسلسل "أهو ده اللي صار"، تولى الموزع الموسيقي ماذا عبد الغني، تقديم أغاني مسلسل "دايما عامر"، من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

المسلسل، من ألحان وموسيقى المؤلف هيثم نبيل، ويشارك الفنان ماذا عبد الغني، في تقديم الأغاني، إلى جانب توزيعها موسيقيا، مع مجموعة من المطربين والمطربات، منهم المطربة را ماج.